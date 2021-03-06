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Aralarında 31 yaş fark olan Nicolas Cage ve Riko Shibata evlendi!

Oldukça ünlü olan Hollywood yıldızı Nicolas Cage kendisinden 31 yaş küçük olan sevgilisiyle evlendi. 5.evliliğini yapmış olduğu Riko Shibata 26 yaşında. İşte nikâhın detayları…

06 Mart 2021 Cumartesi 20:05
Aralarında 31 yaş fark olan Nicolas Cage ve Riko Shibata evlendi!
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Yayınlanan haberlere göre Nicolas Cage geçtiğimiz ay Las Vegas’ta 5. Evliliğini yaptı. 26 yaşında olan Riko Shibata’yla Wynn Hotel’de dünya evine girdi.

Çıkan haberler için bunun çok doğru olduğunu ve çok mutlu olduklarını aktaran ünlü aktör, vefat eden babasının doğum gününü onurlandırmak için nikâhı 16 Şubat’ta küçük bir törenle kıydılar.

 

Nikâhın detayları

Cage, Tom Ford tasarımı damat takımı giymeyi tercih ederken eşi Riko, Kyoto’dan alınan bir el yapımı kimono giymeyi seçmişti. İki tarafında geleneklerine uyacak şekilde düzenlenen törende hem Katolik hem de Şinto yeminleri edildi. Ek olarak çift birbirine Walt Whitman şiiri ve Japon haikusu okudu. 

Nicolas Cage 57 yaşındayken 26 yaşındaki Riko Shibata ile evlenmesi sosyal medya üzerinden birçok tepki almalarına neden oldu. Yaş farkının fazla olduğu çift gelen tepkilere aldırış etmiyor gibi görünüyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Nicolas CageRiko ShibataEvlendi
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