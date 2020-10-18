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Aralarına kara kedi giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı

Bir dargın bir barışık çift Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 1 yıl önce Eylül ayında boşanmıştı. Birbirlerinden ayrı kalmaya dayanamayan çift tekrar bir araya gelmiş tekrar el ele kol kola dolaşmaya başlamıştı. Tekrar evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift yine ayrıldılar. Çift evleri ayırarak sosyal medyadan birbirlerini sildiler

18 Ekim 2020 Pazar 21:11
Aralarına kara kedi giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı
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Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerini geçen yıl Eylül ayında bitirmiş ancak bir süre sonra yollarına ayrı devam edemeyip barışmışlardı. Bir dargın bir barışık olan çift evliliklerinin ardından tekrar barışmıştı. Çift yine ayrılık kararı alarak evlerini  ayırmış ve sosyal medyadan birbirlerini sildiler. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ilk ayrılık sebebi; kıskançlık krizi olduğu iddia edildi.

8 AYDA BOŞANDILAR!

2019 yılında Hollanda’da evlenen çift ,evliliklerinde çıkan krizleri aşamayarak 9 ay süren evliliklerinin bitirme kararı aldılar. Kıskançlık sebebiyle ayrılan çift aileleri tarafından bir araya getirilmişti.


Boşanmaya sebep olan olay ise bir düğünde Ferhat Göçer’in Sinan Akçıl’ın eski evlilerinden bahsetmesiydi. Evliliklerinde krizlerle uğraşan çift için bu olay bardağı taşıran son damla olmuştu.

YÜRÜTEMEDİK"

Boşandıkları Adliye çıkışı aşklarının bitmediğini sadece evliliği yürütemeyip evliliklerini sonlandırdıklarını söylemiştiler. Hakkımızda hayırlısı diyerek soruları sonlandırmıştılar.



Son Güncelleme: 18.10.2020 21:11
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Anahtar Kelimeler:
AyrıldılarBurcu KıratlıSinan Akçıl
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