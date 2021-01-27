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Aradaki buzları eriten İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'tan aylar sonra ilk paylaşım

Kızı Dilan Çıtak ile aralarında ev meselesi yüzünden bir kırgınlık yaşayan İbrahim Tatlıses, kızıyla barışır barışmaz soluğu kızının evinde aldı. Aylar sonra bir araya gelen baba kız, sosyal medya hesabından ilk paylaşımlarını yaptılar.

27 Ocak 2021 Çarşamba 20:17
Aradaki buzları eriten İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'tan aylar sonra ilk paylaşım
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce yaptığı bir açıklamasında Kuşadası’nda bulunan sitesinden tüm çocuklarına birer tane daire vereceğini söylemişti.

Söylediği gibi çocuklarına dairelerini teslim eden İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e söz verdiği dairesini vermedi. Bu durum baba ve kızın açılmasına neden olmuştu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak'ın aralarındaki buzları erittiği ve aylar sonra barıştıkları öğrenildi. Kızıyla barışan baba İbrahim Tatlıses, soluğu kızının evinde alırken kızı Dilan Çıtak'tan da babasıyla çekildiği fotoğraf paylaşımı gecikmedi.

İbrahim Tatlıses'in kendisine yaptığı ziyareti ölümsüzleştiren Dilan Çıtak, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşırken altına 'Evime hoş geldiniz babacığım' notunu yazdı.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 20:17
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesDilan çıtak
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