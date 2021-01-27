Aradaki buzları eriten İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'tan aylar sonra ilk paylaşım

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce yaptığı bir açıklamasında Kuşadası’nda bulunan sitesinden tüm çocuklarına birer tane daire vereceğini söylemişti.
Söylediği gibi çocuklarına dairelerini teslim eden İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e söz verdiği dairesini vermedi. Bu durum baba ve kızın açılmasına neden olmuştu.
İbrahim Tatlıses'in kendisine yaptığı ziyareti ölümsüzleştiren Dilan Çıtak, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşırken altına 'Evime hoş geldiniz babacığım' notunu yazdı.
Son Güncelleme: 27.01.2021 20:17