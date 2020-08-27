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Anne olmaya hazırlanan Gigi Hadid takipçilerine hamile pozlarını paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Filistin asıllı Amerikan model Gigi Hadid önümüzdeki günlerde kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Hadid hamile pozlarını takipçileriyle sanal alemde paylaştı. İşte o pozlar..

27 Ağustos 2020 Perşembe 21:07
Anne olmaya hazırlanan Gigi Hadid takipçilerine hamile pozlarını paylaştı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Filistin asıllı 25 yaşındaki Amerikan model Gigi Hadid son zamanlarda annelik heyecanı yaşıyor. 

Daha önce eşi  Zayn Malik ile bir kaç ayrılan ve sonra yeniden barışan Hadid'in kız bebek beklediği öğrenildi. 

8 aylık hamile olan Hadid takipçileri için verdiği özel pozları sanal alemde paylaştı.


Siyah beyaz tonlar halinde paylaştığı pozlar hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Gigi Hadid 'in 57 milyon takipçisi için verdiği o çok özel pozları ;



Son Güncelleme: 27.08.2020 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Gigi HadidGigi Hadid Hamine Poz
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