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Anne olmak istemeyen Lale Belkıs'ın kürtaj sayısı açıklaması olay oldu

Bir dönem Yeşilçam'ın en çapkın sarışın oyuncusu olarak bilinen Lale Belkıs'ın kürtaj sayısını açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:13
Anne olmak istemeyen Lale Belkıs'ın kürtaj sayısı açıklaması olay oldu
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Lale Belkıs, bir magazin programına konuk oldu.Lerzan Mutlu'nun hazırlayıp sunduğu programda hakkında merak edilen soruları yanıtlayan 82 yaşındaki Lale Belkıs, daha önceden yaptığı '10 kez kürtaj oldum' sözlerine de bir açıklık getirdi.

Yeşilçam'da oyunculuk yaptığı dönemde çapkın sarışın olarak bilinen ve oynadığı filmlerde de bu karakteri devam ettiren ünlü oyuncu anne olmak istemediğini ve hamile kaldığını da da kürtaj olarak bebekten kurtulduğunu söyledi. Daha önce vermiş olduğu bir röportajda 10 kez kürtaj olayı yaşadığı söyleyen Belkıs, hayatı boyunca sadece dört kez kürtaj olduğunu ifade etti.

Fiziği ve güzelliği ile bir döneme damga vuran Lale Belkıs, 41 yıl 'Ateşböceği Yalçın' olarak bilinen Yalçın Otağ ile evli kalan Lale Belkıs, gençlik döneminde de çapkın bir kadın olduğunu belirtti. Sinema filmlerinde oynadığı ve aynı zamanda mankenlik yaptığı yıllarda çocuk büyütmek için hiç vakti olmadığını itiraf etti. Birkaç kez de düşük yaptığını söyleyen Lale Belkıs'ın son halinde güzelliğinden hiçbirşey kaybetmemesi de dikkatlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Lale BelkısKürtaj Açıklaması
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