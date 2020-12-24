Anne olmak istemeyen Lale Belkıs'ın kürtaj sayısı açıklaması olay oldu

Türk sinemasının unutulmaz ismi Lale Belkıs, bir magazin programına konuk oldu.Lerzan Mutlu'nun hazırlayıp sunduğu programda hakkında merak edilen soruları yanıtlayan 82 yaşındaki Lale Belkıs, daha önceden yaptığı '10 kez kürtaj oldum' sözlerine de bir açıklık getirdi.
Fiziği ve güzelliği ile bir döneme damga vuran Lale Belkıs, 41 yıl 'Ateşböceği Yalçın' olarak bilinen Yalçın Otağ ile evli kalan Lale Belkıs, gençlik döneminde de çapkın bir kadın olduğunu belirtti. Sinema filmlerinde oynadığı ve aynı zamanda mankenlik yaptığı yıllarda çocuk büyütmek için hiç vakti olmadığını itiraf etti. Birkaç kez de düşük yaptığını söyleyen Lale Belkıs'ın son halinde güzelliğinden hiçbirşey kaybetmemesi de dikkatlerden kaçmadı.