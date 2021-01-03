Anne kız nefes kesti ! Defne Samyeli ve kızı Deren Talu güzellikleriyle göz kamaştırdı

Her yaptığı ile gündem olmayı başaran güzel oyuncu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı adeta salladı. Pandemiden dolayı alınan tedbirler ile 3 günlük dışarı çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Defne Samyeli her gün yürüyüşe çıktı. Defne Samyeli ve kızı Derin Talu’nun spor halleri ve düzgün fizikleri ile dikkat çekti.Fizikleri ile övgüler alan anne kızın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Öte yandan yeni dizisi 'Akıncı' ile ekranlarda oyunculuğunu sergilemeye başlayan 24 yaşındaki Deren Talu ile eski manken ,oyuncu şimdilerde yeni dizisi 'Sol Yanım' ile ekranlarda olan ve annesi Defne Samyeli, kısıtlamayı evinde geçirenler arasında yer aldı. Güzellikleri ve fit görüntüleriyle dikkatleri çekmeyi başaran anne ile kızı, 3 günlük kısıtlamayı fırsata çevirerek her gün yürüyüşe çıkarak egzersiz yaptılar. Defne Samyeli’nin 24 yaşındaki güzel kızına sarılarak onu öptüğü kareleri sosyal medya hesabından yayınlandı. Anne kızın fotoğrafları binlerce beğeni alurken çok sayıda yorum geldi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Diğer yandan paylaşımlarında yorumları sadece takip ettiği kişilere açan Samyeli'ye, kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Defne Samyeli siyah,Deren Talu'nun kırmızı tayt giydiği karelere, kalp ve nazar boncuğu emojisi atıldı. Anne-kızın güzellikleri ve fit görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.