Anna Falchi, Lazio galibiyetini yine soyunarak kutladı

İtalya'da dün dev maçta Lazio - Roma mücadelesi yaşandı. Ev sahibi Lazio mücadeleden 3-0 gibi farklı bir skor ile ayrıldı. Güzel model Anna Falchi’nin sözleri ise yine gündem oldu.

Söz verdi

Aktris, model ve Lazio taraftarı Anna Falchi, derbide Lazio’nun galip gelmesi halinde soyunacağına söz verdi.

Maskeli çıplak poz

İtalya Serie A ligi 18. haftasında Lazio, Roma'yı 3-0 yendi. Bu galibiyet sonrasında Anna Falchi, sözünü tutarak soyundu. Maskeli çıplak poz veren Anna Falchi'nin fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

Finlandiya’da dünyaya gelen Falchi, kariyerine modellikle başladı ve 1994 yılında fantastik film The Dragon Ring ile beyazperdede yer aldı.

Ama yedi yılın ardından mizah programı Satyricon'da meslektaşının koklayabilmesi için kırmızı iç çamaşırını çıkarması tartışmaları beraberinde getirdi.

Kendisi şu sıralar instagram'da düzenli olarak paylaşımlar yapıyor, Lazio'nun forması ile selfie ve samimi fotoğrafları hesabından paylaşıyor.

İtalyan model Falchi, Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund takımını 3-1 mağlup eden takımı Lazio'nun galibiyet kutlamasını soyunarak yapmıştı.