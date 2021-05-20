Ankara Havası müziklerinin ustası şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

26 yıllık müzik hayatında çok sayıda esere imza atan, yüzlerce şarkı seslendiren 53 yaşındaki Oğuz Yılmaz geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. En çok sevilen şarkılardan olan 'Çekirge' şarkısı Hollywood'da kullanılan Oğuz Yılmaz, ölmeden önce yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Kendisiyle en son röportaj pandemide yapılmıştı.

Röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu ancak sağlığın her şeyden değerli olduğunu dile getirmişti.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 Ankara doğumlu olan Oğuz Yılmaz müzik hayatına çok küçük yaşlarda başladı. Müzik hayatına küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başladı.

İlk albümü olan ‘Duydun mu? - Bi Denem’ 1989 yılında yayınlanmış ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırdı.

Kazan Plak'la 1991 yılındaki anlaşma ile 10 tane albüm piyasaya çıkardı. 'Çarşı Çakalı', 'Vurgunum Sana', 'Zilli Dilek', 'Nazlı'mı Beklerim', 'Keriman' yaptığı albümlerden bazılarıdır.

Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi görmüş olan albümü 'Bas Bas Paraları Leyla'ya 1999 yılında piyasaya sürmüş ve çok ses getirmişti.

Başarılı yoluna devam eden Ankara Havası şarkılarının ustası Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' 2004 yılında kurdu.

Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babası başarılı bir sanatçıydı.

