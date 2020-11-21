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Anitta'dan klip çekimi sırasında olay pozlar!

27 yaşındaki ünlü Brezilya'lı şarkıcı Anitta karantina sonrasında klip çekimi için ülkesinin ünlü plajında kameraların karşısına geçti. Anitta, çekimler sırasında verdiği olaylı ve iddialı pozlar çok konuşuldu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 17:38
Anitta'dan klip çekimi sırasında olay pozlar!
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27 yaşındaki ünlü Brezilya'lı şarkıcı Anitta, karantina sonrasında ekranlara dönmeye ve izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta , aynı zamanda oyunculuk ve TV programlarıyla da yakından ilgileniyor.

Son çıkardığı şarkısına klip çekmek kameraların karşısına geçen güzel şarkısı ülkesinin ünlü plajlarından birisine gitti.

Kameraların karşısına geçen ünlü şarkıcı olay ve iddialı pozları ile çok konuşuldu.


Çekimler sırasında verilen araları da değerlendiren başarılı ve güzel şarkıcı Anitta, bol bol pozlar vermeyide ihmal etmedi.

Güzel şarkıcı Anitta bundan 10 yıl önce sosyal medya üzeriden yayınladığı videolarıyla ve söylediği şarkılar ile keşfedilmişti.

Klip çekiminde bir ara mavi bikinisiyle görüntülen Anitta, kendisini çeken kameralar iddialı pozlar verdi.

İşte güzel şarkıcı Anitta'nın plajda çektiği klipte verdiği olaylı ve iddialı pozlardan bazıları

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 17:38
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