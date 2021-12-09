Anıl Kır kimdir, nerede doğmuştur? Anıl Kır evli mi? Anıl Kır kaç yaşında?

Anıl Kır kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Anıl Kır’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Anıl Kır kimdir? Nerelidir?

Anıl Kır yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Anıl Kır aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Anıl Kır, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 1988 yılında doğmuş, baba tarafından aslen Trabzonludur. Burcu Aslandır.

Domus Sanat Çiftliği, Eskişehir Go Sahne ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda yer almış, Töre adlı oyunla 9. Lions Tiyatro Ödülleri Umut Vaadeden Genç Yetenek Ödülü ödülüne layık görülmüştür.

Şu zamana kadar Aşk ve Günah, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Seni Seven Ölsün adlı yapımlarda yer almıştır. Bunların yanı sıra Hiç Kimsenin Öyküsü adlı tiyatro oyununda da sahne almıştır.