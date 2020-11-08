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Anastasia Kvitko'un dar elbisesiyle verdiği poz ınstagramı salladı

Rus model Anastasia Kvitko sanal alemde paylaştığı pozlar ile gündem olmaya devam ediyor. Anastasia Kvitko'un son olarak dar elbisesiyle verdiği poz ınstagramı salladı.

08 Kasım 2020 Pazar 12:30
Anastasia Kvitko'un dar elbisesiyle verdiği poz ınstagramı salladı
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25 yaşındaki ünlü Rus model Anastasia Kvitko sanal alemde yine gündeme paylaşımlarıyla geldi.

Zaman Zaman verdiği olaylı paylaşımlarıyla ınstagramda takipçi sayısını her geçen gün artıran ünlü model Anastasia Kvitko bu sayede takipçi sayısını 12 milyona kadar çıkardı.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde eve kapanan ve bazı fotoğraflarını intenet üzeriden satışa çıkaran Anastasia Kvitko, bu hareketleriyle epey konuşulmuş ve sosyal medyada fenomen olmuştu.


İntenet üzeriden satışa sunduğu pozların yanında kişisel instagram hesabından paylaşığı özel bozlar ile hayranlarını adeta büyüleyen güzel model yine yapacağını yaptı ve verdiği pozla olay oldu.

Dar bir elbise giyen ve objektiflere poz veren Anastasia Kvitko'un bu pozu yine gündem oldu.İşte sosyal medyada Kvitko'nun o çok konuşulan pozu

 

 

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 12:30
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Anastasia KvitkoAnastasia Kvitko PozlarıAnastasia Kvitko Dar Elbise Pozu
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