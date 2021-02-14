İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Anastasia Kvitko'dan 14 Şubat paylaşımı

Yaptığı paylaşımlarıyla sanal alemi kasıp kavuran Rus model Anastasia Kvitko'dan 14 şubat paylaşımı geldi.

14 Şubat 2021 Pazar 16:59
Anastasia Kvitko'dan 14 Şubat paylaşımı
Takip Et:

Bir çok modelin yaptığı gibi Rus Model Anastasia Kvitko'da 14 şubat paylaşımı yaptı.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Rus Model Anastasia Kvitko olaylı paylaşımlarına devam ediyor.

Sanal alemde her geçen gün ününe ün katan ve binlerce takipçi tarafından keşfedilen Anastasia Kvitko'un takipçisi sayısı 12 milyondan fazla.

Vücut hatlarını cesur bir şekilde hayranlarıyla paylaşan ünlü model bu seferde 14 Şubat'a özel bir pozunu hayranlarıyla paylaştı.

Güzel modelin bu cesur pozu hayranları tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte Rus model Anastasia Kvitko'un olayla pozlarından sadece bir kaç tanesi 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 16:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Anastasia KvitkoAnastasia Kvitko 14 şubat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emina Jahovic, eski kocası Mustafa Sandal hakkında icra takibi başlattı
Emina Jahovic, eski kocası Mustafa Sandal hakkında icra takibi başlattı
Kanye West’ten boşanmak üzere olan Kim Kardashian’ın Sevgililer Günü planı belli oldu
Kanye West’ten boşanmak üzere olan Kim Kardashian’ın Sevgililer Günü planı belli oldu
Aynur Aydın, Instagram hesabını neden kapattığını açıkladı
Aynur Aydın, Instagram hesabını neden kapattığını açıkladı
Burak Kut yıllara meydan okuyan görüntüsü ile dikkatleri üzerine topladı
Burak Kut yıllara meydan okuyan görüntüsü ile dikkatleri üzerine topladı
Rapçi Selo'dan Sagopa Kajmer'e zehir zemberek sözler!
Rapçi Selo'dan Sagopa Kajmer'e zehir zemberek sözler!
Eda Ece'nin dikkatli takipçisi senaryodaki gizemi ortaya çıkardı!
Eda Ece'nin dikkatli takipçisi senaryodaki gizemi ortaya çıkardı!

Popüler Haberler

Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2021 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?
Hayriye Çakırbeyli Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Yeni dizi Kırmızı Kamyon'da çalan müzikler
Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Kefaret dizisi Fulya hakkında bilinmeyenler
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
1000 euro banka aylık faiz getirisi ne kadardır?
Yeni yıl kredisi veren bankalar hangileri? 2020 Yılbaşı kredileri faiz oranı
LGS 2.tercihler ne zaman başlayacak? Boş kontenjan listesi açıklandı mı? Lise kayıt ve nakil tarihleri
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ne durumda? Kaç yerleşim yeri kurtarıldı? Dağlık Karabağ son durum haritası
2019 Bağ-Kur, SSK, Memur Emekli Maaşlarına Temmuz 2019'da Enflasyon Zammı Yapılacak mı? Enflasyon Zam Miktarı Ne Kadar Olacak?
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?
Hangi marketlerde ticket kart kullanabilirsiniz? Ticket geçen marketler
Hercai Azra Kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Olgun Şimşek Ramo dizisinden neden ayrıldı? Cihangir'e ne oldu?
Mali mühür nedir? Mali Mühür nasıl alınır, ücreti ne kadar?
Ex Aşkım dizisi oyuncuları belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.