Anastasia Kvitko'dan 14 Şubat paylaşımı

Bir çok modelin yaptığı gibi Rus Model Anastasia Kvitko'da 14 şubat paylaşımı yaptı.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Rus Model Anastasia Kvitko olaylı paylaşımlarına devam ediyor.

Sanal alemde her geçen gün ününe ün katan ve binlerce takipçi tarafından keşfedilen Anastasia Kvitko'un takipçisi sayısı 12 milyondan fazla.

Vücut hatlarını cesur bir şekilde hayranlarıyla paylaşan ünlü model bu seferde 14 Şubat'a özel bir pozunu hayranlarıyla paylaştı.

Güzel modelin bu cesur pozu hayranları tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte Rus model Anastasia Kvitko'un olayla pozlarından sadece bir kaç tanesi