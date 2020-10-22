Anastasia Kvitko yine sanal alemi salladı

25 yaşında olan dünyaca ünlü rus model Anastasia Kvitko şu sıralar sosyal medyada altın çağını yaşıyor.

Geçtiğimiz dönemde bir intenet sitesinde kendi müstehcen pozlarını parayla sattığını duyurmuş ve olay olmuştu.

Dünyaca tanınan model bu pozlardan sonra yine verdiği pozlarla sanal alemi sallamaya devam ediyor.

Paylaşıtığı pozlar ile ınstagram hesabındaki takipçi sayısını her geçen gün binlerce artıran Kvitko'nun şu anda yaklaşık 11,8 milyon takipçisi bulunuyor ve bu sayı her paylaşım sonrasında artıyor.

Son olarak verdiği yatak pozuyla dikkatleri üzerine çeken Anastasia Kvitko'nun bu pozu binlerce takipçisi tarafından beğenildi.

Öte yandan ünlü model geçtiğimiz yaz aylarında yaptığı dünya kupasının reklam yüzü olma isteğiylede epey gündem olmuştu.

İŞte güzel model Anastasia Kvitko'nun birbirinden cesur o çok özel paylaşımları