İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Anastasia Kvitko yine sanal alemi salladı

25 yaşındaki Rus model Anastasia Kvitko parayla satışa çıkardığı müstehcen pozlarından sonra şimdide verdiği yatak pozuyla sanal alemi salladı.

22 Ekim 2020 Perşembe 20:22
Anastasia Kvitko yine sanal alemi salladı
Takip Et:

25 yaşında olan dünyaca ünlü rus model Anastasia Kvitko şu sıralar sosyal medyada altın çağını yaşıyor.

Geçtiğimiz dönemde bir intenet sitesinde kendi müstehcen pozlarını parayla sattığını duyurmuş ve olay olmuştu.

Dünyaca tanınan model bu pozlardan sonra yine verdiği pozlarla sanal alemi sallamaya devam ediyor.

Paylaşıtığı pozlar ile ınstagram hesabındaki takipçi sayısını her geçen gün binlerce artıran Kvitko'nun şu anda yaklaşık 11,8 milyon takipçisi bulunuyor ve bu sayı her paylaşım sonrasında artıyor.


Son olarak verdiği yatak pozuyla dikkatleri üzerine çeken Anastasia Kvitko'nun bu pozu binlerce takipçisi tarafından beğenildi.

Öte yandan ünlü model geçtiğimiz yaz aylarında yaptığı dünya kupasının reklam yüzü olma isteğiylede epey gündem olmuştu.

İŞte güzel model Anastasia Kvitko'nun birbirinden cesur o çok özel paylaşımları 

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 20:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Anastasia KvitkoAnastasia Kvitko Yatak Pozu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Filiz Küçükköse
Hazal Filiz Küçükköse "En büyük hayalim stand up yapmak"
Zeynep Alkan son tatil pozuyla sanal alemde esti
Zeynep Alkan son tatil pozuyla sanal alemde esti
Amerikalı şarkıcı Halsey yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Amerikalı şarkıcı Halsey yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı
Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı
Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi
Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi
Chloe Khan sosyal medyayı sallıyor!
Chloe Khan sosyal medyayı sallıyor!

Popüler Haberler

Emekli İntibak Torba Yasası Son Durum 2020
Açık liseden mezun olmak için kaç kredi gerekir? Açık lise mezuniyet kredisi kaçtır?
İhaleye girmek için 2020 sgk borcu limiti
Günlük burç yorumları 23 Ekim 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamı
Honda Civic Almak İsteyenlere Süper Kampanya Geldi!
22 Ekim 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 22 Ekim 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
23 Ekim 2020 Cuma Günlük burçların aşk, ekonomi, aile ve sağlık yorumları!
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil'ın hayatı!
Bankalar iş başvurusunda özgeçmişte hangi sertifikaları isterler?
Kısa çalışma ödeneği nedir, hesaplama nasıl yapılır? 2020 Kısa çalışma ödeneği başvuru işlemleri
Babil dizisi ne zaman başlıyor? Babil 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Benim Adım Melek dizisinde çalan Bende Özledim Şarkısını kim söylüyor? Bende özledim şarkısı sözleri ve videosu
Bankaların Ramazan bayram kredisi kampanyaları kredi miktarları ve vade ve faiz oranları
Özel hastaneler hangi durumlarda para talep edemez? 2020
Yeni Hayat Gökçe kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Filiz Yazıcı nereli, yaşı kaç?
Bulgaristan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Günlük burç yorumları 23 Ekim 2020 Cuma 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı nedir? Cengiz Tangör nereli, yaşı kaç?
PTT personel alımı şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.