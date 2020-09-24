Anastasia Kvitko göğüs dekolteli pozuyla kasıp kavurdu

25 yaşındaki ünlü rus fenomen Anastasia Kvitko'un sanal alemde yükselişi sürüyor.

12 milyona yakın takipçisi bulunan Kvitko, yaptığı her paylaşım ve altına düştüğü notlar ile hayranlarının dikkatlerini çekmeyi başarıyor.

Anastasia Kvitko karantina sürecin kendini evine kapattığı dönemde müstehcen pozlarını intenet üzeriden satışa çıkardığı duyurusu ile epey gündem olmuş ve çevrelerde tarafından da epeyce eleştiri almıştı.

Ünlü model geçtiğimiz gün iddialı yatak ve derin dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Güzel model derin göğüs dekolteli fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.

Anastasia Kvitko'nun bu iddialı pozu kısa süre içinde kısa süre içinde fanları tarafından binlerce beğeni ve iltifat yorum aldı.

İşte Kvitko'nun dekolteli ve sanal alemi kasıp kavuran pozlarından sadece bir kaç tanesi