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Anastasia Kvitko ev pozlarıyla büyüledi

Korona virüs salgının ile podyumlara ara veren Rus model Anastasia Kvitko şu sıralar evden paylaştığı pozlarıyla takipçilerini büyümeye devam ediyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:51
Anastasia Kvitko ev pozlarıyla büyüledi
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Karantina sürecinde paylaştığı pozlar ile takipçi sayısını katlayan ünlü Rus model Anastasia Kvitko podyumların olduğu kadar Instagramında aranan yüzleri arasında.

Ünlü model koronavirüs ile mücadele sürecinde kendini eve kapatmış ve bazı özel pozlarını bir intenet sitesinden satışa sunmuştu.

Anastasia Kvitko'un bu hamlesi sanal alemde epey konuşulmuş ve bazı takipçilerin yaptığını eleştirsede, bu işten iyi para kazandığıda iddialar arasında yer almıştı.

Şu sıralar kendini evine kapatan ve hastalığın geçmesini bekleyen güzel model takipçilerinei evinden yaptığı paylaşımlar ile adeta büyülemeye devam ediyor.

25 yaşındaki başarılı ve güzel modelin ev hali paylaşımları takipçileri tarafından binlerce beğeni ve etkileşim alıyor.

İşte Anastasia Kvitko'un birbirinden güzel ve doğal haliyle verdiği ev pozları 

 

 

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 22:51
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Anastasia KvitkoAnastasia Kvitko Ev PozlarıAnastasia Kvitko Küvet Pozu
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