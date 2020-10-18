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Ana Cheri'nin yatak pozu olay yarattı!

Sosyal medya fenomenlerinden olan ünlü model Ana Cheri bu sefer yatakta verdiği pozlar olay yarattı.

18 Ekim 2020 Pazar 16:18
Ana Cheri'nin yatak pozu olay yarattı!
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34 yaşındaki ünlü model Ana Cheri yaptığı paylaşımlar ile sosyal medya fenomenleri arasında yerini aldı.

Sosyal medyada 12,5 milyonu aşan takipçisi bulunan model Ana Cheri yaptığı iddialı paylaşımlar sayesinde hayran sayısını her geçen gün artırıyor.

Playboy yıldızı Cheri geçtiğimiz günlerde hayranlarının karşısına kürek çekerken çıkmış ve verdiği pozlar ile kısa süre içinde binlerce beğeni ve iltifat yorumları almıştı.

Güzel model bu sefer takipçilerinin beğenisine yatakta verdiği pozu sundu ve Cheri'nin bu fotoğrafında sosyal medyada olay oldu kısa süre içinde milyonların ekranlarına ulaşan bu özel poz bir çok takipçi tarafından beğenildi.


Amerikalı ünlü mode fenomenliği ve modelliğinin yanında fitnes ve atletizm meraklısı , bu sebeple Ana Cheri'nin spor yaparken hayranlarına paylaştığı kesitlerde büyük ilgi sörüyor.

İşte Ana Cheri'den olay yaratan pozlar 

 

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 16:18
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