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Ana Cheri'nin plajda üstsüz poz verdi! Yer yerinden oynadı...

34 yaşındaki ünlü Amerikalı manken Ana Cheri tatilini geçirdiği kumsalda verdiği üstsüz poz ile sanal alemi salladı.

06 Ekim 2020 Salı 22:21
Ana Cheri'nin plajda üstsüz poz verdi! Yer yerinden oynadı...
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34 yaşındaki ünlü model Ana Cheri karantina sonrasıda çıktığı yaz tatilinin son günlerinin keyfini çıkarıyor.

Sanal alemdeki hayran kitlesini ihmal etmeyen Cheri yaptığı cesur ve iddialı paylaşımlar ile ınstagram'da kitlesini artırmaya devam ediyor.

Ünlü model Cheri karantina döneminde paylaştığı yarı çıplak pozlarıyla gündemde epey kalmıştı.

Çıktığı yaz tatilinin son günlerinde keyifli zaman geçiren Ana Cheri aynı zamanda denizin,kumun ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.


Bir ara plajda üstsüz güneşlenen Cheri bu anları fotoğraflayıp, sanal alemde takipçileriyle paylaştı.

Ana Cheri'nin plajda hayranlarına verdiği üstsüz poz kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte Ana Cheri'nin plajı kasıp kavuran o cesur pozları 

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 22:21
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