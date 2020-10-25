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Ana Cheri'nin Cadılar Bayramı'nı bu kostümü olay oldu

Sosyal medyanın hızlı yükselen yıldızlarından olan 34 yaşında ki ABD'li model cadılar bayramı kostümüyle yine olay oldu.

25 Ekim 2020 Pazar 20:28
Ana Cheri'nin Cadılar Bayramı'nı bu kostümü olay oldu
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Podyumlarda ki hızlı yükselişini sosyal medyaya da taşıyan ünlü ABD'li model Ana Cheri her zaman olduğu gibi bu sefer de yaptığı paylaşım ile yine olay oldu.

34 yaşındaki seksi model sanal alemde yaptığı paylaşımlar sayesinde rekor beğeniler topluyor.

Cheri'nin ınstagram'daki güncel takipçi sayısı ise yaklaşık olarak 12,5 milyon ve Cheri'nin hayran kitlesi her yaptığı paylaşım sonrasında katlanıyor.


Karantina sonrasında ülkesinde geçirdiği yaz tatilinde hayranlarını hiç ihmal etmeye ve onlara birbirinden cesur ve iddialı pozlar paylaşıp beğeni rekorları kıran ünlü model bu seferde farklı bir kostüm ile takipçilerinin karşısına çıktı.

ABD'de kutlanan cadılar bayramının yaklaşmasıyla birlikte ınstagramda cadılar bayramı kostümü ile poz veren Ana Cheri'nin  bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte güzel model Ana Cheri'nin 31 Ekim cadılar bayramı kostümü ile hayranlarına yaptığı paylaşım



Son Güncelleme: 25.10.2020 20:28
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Ana CheriAna Cherinin Cadılar Bayramı Kostümü
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