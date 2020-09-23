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Ana Cheri'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu

Sosyal medya fenomeni olan ve aynı zamanda modellik yapan Ana Cheri ayna karşısında verdiği pozla sanal alemde olay oldu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:29
Ana Cheri'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu
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Ünlü fenomen ve aynı zamanda modellik yapan Ana Cheri sosyal medyada en çok tanınan ve kazanan ünlüler arasında yükselişini sürdürüyor.

Koronavirüs pandemi sürecinde kendini evine katan Cheri bu süreçte takipçilerini hiç üzmedi ve onlara devamlı paylaşımlarda bulundu.

Ünlü model bu süreçte evinin bahçesinde bikinili ve çok iddialı pozlar paylaşarak ününe ün kattı.

Öte yandan güzel model Ana Cheri'nin sanal alemde yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.


Cheri son paylaşımında yine yapacağını yaptı ve ayna karşısında verdiği pozla olay oldu.

İşte Ana Cheri'nin sanal alemi adeta sallayan ve olay olan o ayna pozu 

 

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 10:29
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Anahtar Kelimeler:
Ana CheriAna Cherinin Ayna Pozu
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