İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

Ana Cheri'den olaylı video

Sanal alemin yükselen yıldızları arasında yerini alan 34 yaşındaki ABD'li model bu seferde çektiği bir video ile olay oldu.

22 Kasım 2020 Pazar 20:54
Ana Cheri'den olaylı video
Takip Et:

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile kısa süre içinde yükselen ve fenomeler arasında yer alan ABD'li model Ana Cheri olaylı paylaşımlarına devam ediyor.

34 yaşındaki model Ana Cheri'nin sanal alemde yaklaşık 13 milyon kişi takip ediyor.

Modelliğinin yanında spor ve atletizm ile yakından ilgilenen güzel model, karantina süresi boyunca paylaştığı fitnes videolarıyla takipçi sayısını epey artırmıştı.

Playboy yıldızı Cheri'nin sanal alemde paylaşığı her paylaşımda yada story konuşulmaya hatta gündem olmaya devam ediyor.


Ünlü yıldız son olarak hesabından çektiği bir videoyı hayranlarıyla paylaştı.

Playboy yıldızı Ana Cheri'nin iddialı bikinisiyle çektiği tam anlamıyla olay olan video kısa süre içinde binlerce kez izlendi.

İşte Cheri'nin videosundan bazı görüntüler 

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 20:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ana CheriAna Cheri VideoAna Cheri Paylaşımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle büyüledi
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle büyüledi
Aslı Tandoğan'ın kayınpederi hayata gözlerini yumdu
Aslı Tandoğan'ın kayınpederi hayata gözlerini yumdu
Serenay Sarıkaya'dan İnstagram'da makyajsız paylaşım!
Serenay Sarıkaya'dan İnstagram'da makyajsız paylaşım!
Oyuncu Seda Bakan korona-virüse yakalandığını açıkladı: Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum
Oyuncu Seda Bakan korona-virüse yakalandığını açıkladı: Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum
Ünlü oyuncu Emre Kareyel, Gizem Demirci ile dünya evine girdi!
Ünlü oyuncu Emre Kareyel, Gizem Demirci ile dünya evine girdi!
Uzun zamandır tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil temiz havanın tadını çıkardı
Uzun zamandır tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil temiz havanın tadını çıkardı

Popüler Haberler

İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2020 sosyal yardımları nelerdir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
2020 LGS Taban Tavan puan hesaplamaları
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Kasım 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Fox TV Öğretmen dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Günlük burç yorumları! (23 Kasım 2020 Pazartesi)
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hasan Kaçan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik'in hayatı!
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Sağlık Bakanlığı Alo 184 Sabim Korona virüs danışma hattı medir? ne için ve nasıl destek alınır?
Riskli Yapı Bina Kartı uygulaması nedir? Riskli Yapı Bina Kartı nasıl alınır?
Hepsiburada world kart 100 TL’ye 20 TL indirim kampanyası
Motobike Istanbul 2020 fuarı ne zaman başlayacak?
Kredi kartından taksitli nakit avans çekime işlemi nasıl yapılır?
Maria ile Mustafa dizisi Eda’yı kim canlandırıyor? Canan Atalay'ın biyografisi
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Vergi levhası nedir? 2020 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2020 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.