Ana Cheri'den olaylı video

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile kısa süre içinde yükselen ve fenomeler arasında yer alan ABD'li model Ana Cheri olaylı paylaşımlarına devam ediyor.

34 yaşındaki model Ana Cheri'nin sanal alemde yaklaşık 13 milyon kişi takip ediyor.

Modelliğinin yanında spor ve atletizm ile yakından ilgilenen güzel model, karantina süresi boyunca paylaştığı fitnes videolarıyla takipçi sayısını epey artırmıştı.

Playboy yıldızı Cheri'nin sanal alemde paylaşığı her paylaşımda yada story konuşulmaya hatta gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü yıldız son olarak hesabından çektiği bir videoyı hayranlarıyla paylaştı.

Playboy yıldızı Ana Cheri'nin iddialı bikinisiyle çektiği tam anlamıyla olay olan video kısa süre içinde binlerce kez izlendi.

İşte Cheri'nin videosundan bazı görüntüler