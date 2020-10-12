Ana Cheri rahat durmuyor! Bu kez sörf tahtası üzeriden verdiği pozlar ile yürek hoplattı

34 yaşındaki ünlü model Ana Cheri modelliğin yanı sıra sanal alemde de yaptığı paylaşımlar ve verdiği pozlar ile aranan simalar arasına girdi.

Eski playboy yıldızı olan Cheri sosyal medya fenomenin olma yolunda hızla ilerliyor ve ana Cheri'nin sanal alemde yaklaşık 13 milyon takipçisi bulunuyor.

Sanal alem sayesinde hayran kitlesini iyice artıran Cheri yaptığı iddialı pozlar sayesinde gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak denizde kürek çekerken verdiği pozları sanal alemde takipçilerinin beğenisine sundu.

Cheri'nin bu iddialı ve seksi pozları takipçileri tarafından kısa süre içinde binlerce kez beğenildi.

İŞte eski play boy yıldızı ve şu sıralar sosyal medya fenomeni olan Ana Cheri'nin birbirinden iddialı o pozları