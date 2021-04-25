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Ana Cheri balkon pozuyla yürekleri hoplattı

34 yaşındaki dünyaca tanınan ünlü model Ana Cheri karantina dönemini geçirdiği evinin balkonundan verdiği poz ile yürekleri hoplattıı.

25 Nisan 2021 Pazar 00:13
Ana Cheri balkon pozuyla yürekleri hoplattı
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Dünyaca tanınan fitness modeli Ana Cheri karantina sürecinde olaylı pozlarına her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor.

İnsanların özellikle eve kapandıkları bu süreçte Instagramda paylaştığı fitness videolarıyla yıldızı iyi parlayan ABD'li model yaptığı paylaşımlarıyla her geçen gün ününe ün katıyor ve sanal alemde yükseliyor.

İnstagramda 12,5 milyondan fazla takipçisi bulunan başarılı model spor paylaşımlarının yanında özellikle yaz aylarında verdiği mayo ve bikinili pozlarıylada epey gündeme geldi.

Son olarak eve kapanan ve takipçileriyle etkileşimine dikkat eden Ana Cheri bu seferde evinin balkonundan verdiği iddialı poz ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Balkodan iç çamaşır ile verdiği pozu sanal aleme yükleyen Ana Cheri'nin bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

İşte güzel model Ana Cheri'nin evinin balkonundan verdiği o yürek hoplatan pozu

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
Ana CheriAna Cheri Paylaşımı
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