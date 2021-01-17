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Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in eşi kaç yaşında ve nerelidir?

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe son gelişmeler sonrasında merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in eşi kaç yaşında ve nerelidir? sorularını araştırmaya başladı.

17 Ocak 2021 Pazar 17:36
Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in eşi kaç yaşında ve nerelidir?
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Fenerbahçe’nin 3.5 yıllık anlaşma sağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’nin kim olduğunu araştırıyor. Bebekleri dünyaya geldiğinde magazin gündeminde yer eden ve paylaşımları ile dikkat çeken Amine Gülşe araştırılıyor.

Amine Gülşe kimdir?

30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya gelen Amine Gülşe Türk asıllı olmasına rağmen İsveç Vatandaşıdır. Oyunculuk ve mankenlik yapan Gülşe, İngilizce, İsveçce ve İspanyolca biliyordur. Intenational High School The Gothenburg Region’dan mezun olan Gülşe, 2014 Miss Turkey birincisidir.

Uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden Amine Gülşe daha mankenlikten sonra oyunculuğa başlamıştır. Özellikle Asla Vazgeçmem dizisinde aldığı rol ile tanınan Gülşe bebek sahibi olduktan sonra oyunculuğa ara vermiştir.

Amine Gülşe ve Mesut Özil ne zaman evlendi?

2014 Türkiye güzeli olan Amine Gülşe, 2019 Ocak ayında Mesut Özil ile nişanlanmış ve Haziran 2019 yılında Mesut Özil ile evlenmiştir.

 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:36
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