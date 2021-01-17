Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in eşi kaç yaşında ve nerelidir?

Fenerbahçe’nin 3.5 yıllık anlaşma sağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’nin kim olduğunu araştırıyor. Bebekleri dünyaya geldiğinde magazin gündeminde yer eden ve paylaşımları ile dikkat çeken Amine Gülşe araştırılıyor.

Amine Gülşe kimdir?

30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya gelen Amine Gülşe Türk asıllı olmasına rağmen İsveç Vatandaşıdır. Oyunculuk ve mankenlik yapan Gülşe, İngilizce, İsveçce ve İspanyolca biliyordur. Intenational High School The Gothenburg Region’dan mezun olan Gülşe, 2014 Miss Turkey birincisidir.

Amine Gülşe ve Mesut Özil ne zaman evlendi?

Uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden Amine Gülşe daha mankenlikten sonra oyunculuğa başlamıştır. Özellikle Asla Vazgeçmem dizisinde aldığı rol ile tanınan Gülşe bebek sahibi olduktan sonra oyunculuğa ara vermiştir.

2014 Türkiye güzeli olan Amine Gülşe, 2019 Ocak ayında Mesut Özil ile nişanlanmış ve Haziran 2019 yılında Mesut Özil ile evlenmiştir.