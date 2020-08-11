Amine Gülşe eşi Mesut Özil'i kıskandı kızı Eda ile aynı pozu paylaştı!

2014 yılında Türkiye güzeli seçilen Mesut Özil’in hayat arkadaşı Amine Gülşe 7 Haziran 2019 yılında Mesut Özil ile evlenmişti. İlk bebekleri Eda’yı Mart ayında kucaklarına alan ikili sosyal medya paylaşımları ile adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Mesut Özil’in kızı Eda ile çektirdiği fotoğrafı kıskanan eşi Amine Gülşe ise aynı pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Mesut Özil’in paylaşımında ‘Küçük prensesimle ilk tatil’ notunu paylaşması pek çok kişi tarafından beğenilirken anne Amine Gülşe’de aynı pozu paylaştı.

Amine Gülşe’nin aynı pozlu paylaşımı gülümsetti

Baba ve kızının pozu sonrasında aynı pozu farklı not ile paylaşan Amine Gülşe, ‘Babamız böyle post yaparsa Annede eksik kalmaz’ notu ile paylaşması pek çok kişinin yüzünü gülümsetti.