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Amerika'ya gideceğini açıklayan Hande Erçel oyunculuğu bırakıyor mu?

Son olarak Sen Çal Kapımı isimli diziyle ekranlara gelen güzel oyuncu Hande Erçel, dizinin final yapması sonrasında dinlenmek istediğini belirtti. Güzel oyuncunun bu açıklamaları sonrasında "oyunculuğu bırakıyor mu?" soruları akıllara geldi. İşte detaylar...

01 Ekim 2021 Cuma 01:30
Amerika'ya gideceğini açıklayan Hande Erçel oyunculuğu bırakıyor mu?
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Sen Çal Kapımı isimli diziyle biraraya gelen Hande Erçel ile Kerem Bursin ikilisi birlikte olduklarını uzun zaman önce açıklamıştı. Bu gelişmeden sonra sık sık kendilerinden bahsettiren ikili, rol aldıkları dizinin final yapması sonrasında aldıkları yeni karar ile gündeme geldiler. Sevilen çift, birlikte kafa dinlemek istediklerini ve Amerika'ya gideceklerini açıkladı. Hande Erçel, Amerika'da dil ve oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştirmek istediğini belirtirken, sevgilisinin de kendisine eşlik edeceğini belirtti. 

 


Son Güncelleme: 01.10.2021 01:30
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