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Amerikalı şarkıcı Jojo yatak pozu ile sanal alemi salladı

Amerikalı şarkıcı Jojo, cesur kıyafet tercihiyle ve iddialı pozlarıyla sanal alemde dikkatleri çekmeyi başarıyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:21
Amerikalı şarkıcı Jojo yatak pozu ile sanal alemi salladı
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13 yaşında çıkardığı ilk albümü ile müzik dünyasına giriş yapan  başarılı şarkıcı Jojo cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Pandemi süreci nedeniyle uzun bir süredir evde vakit geçiren şarkıcı bu süreç boyuncada evinden yaptığı paylaşımlar ile sanal alemde epey konuşulmuştu.

Gerçek adı Joanna Noëlle Blagden olan şarkıcı son olarak takipçilerine verdiği poz ile gündem oldu.


Jojo sanal alemi verdiği yatak pozu ile salladı kısa süre içinde milyonlarca etkileşim aldı.

 

 



Son Güncelleme: 12.08.2020 10:21
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Anahtar Kelimeler:
Amerikalı şarkıcı JojoJojo
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