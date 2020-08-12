Amerikalı şarkıcı Jojo yatak pozu ile sanal alemi salladı

13 yaşında çıkardığı ilk albümü ile müzik dünyasına giriş yapan başarılı şarkıcı Jojo cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Pandemi süreci nedeniyle uzun bir süredir evde vakit geçiren şarkıcı bu süreç boyuncada evinden yaptığı paylaşımlar ile sanal alemde epey konuşulmuştu.

Gerçek adı Joanna Noëlle Blagden olan şarkıcı son olarak takipçilerine verdiği poz ile gündem oldu.

Jojo sanal alemi verdiği yatak pozu ile salladı kısa süre içinde milyonlarca etkileşim aldı.