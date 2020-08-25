Amerikalı model Ana Cheri'nin dergi pozları sosyal medyayı salladı

Modellik yapan Ana Cheri, sosyal medyada adeta bir fenomen ve sanal alemde 12,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Playboy yıldızı Cheri sanal alemde takipçileri için yaptığı paylaşımlar ile adından sık sık söz ettiriyor.

Yaptığı her paylaşım ile ününe ün katan başarılı model bu sefer bir dergi için verdiği pozları hayranlarının beğenisine sundu.

Çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ana Cheri'nin bu fotoğrafı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte 34 yaşındaki model Ana Cheri'nin sanal alemi sallayan o pozları