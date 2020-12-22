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Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
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Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren ve ismini Elliot olarak değiştirdiğini duyuran Kanadalı oyuncu Ellen Page, yeni imajını gösteren ilk fotoğrafını paylaştı.

22 Aralık 2020 Salı 11:22
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
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2007 yılında oynadığı 'Yuno' filmi ile Oscar ödüllerine aday gösterilen Kanadalı ünlü oyuncu Elliot Page, trans erkek olduğunu açıklamış ve geçtiğimiz günlerde de ameliyatla hayatına artık erkek olarak devam edeceğini söylemişti.

Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu itiraf ve açıklamalar sonrası ünlü oyuncu Page, cinsiyet değiştirdikten sonra ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Daha öncesinde yaşadığı değişim ile ilgili bir yazıyla yaşadıklarını anlatan 33 yaşındaki oyuncu hayranlarını şok eden kararından sonra sosyal medya hesabı üzerinden ilk görüntüsünü paylaştı.

Page'in son paylaşımında gözlük ve şapka taktığı görülürken yüz hatlarının daha maskülen bir şeekilde görünmesi hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alan paylaşım sonrası hayranlarına teşekkür eden Page, fotoğrafın altına, "Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse 'transanta' ve 'translifeline'i destekleyin. 2021'de görüşmek üzere. Elliot" diye yazdı.

Diğer tarafyan Elliot Page'in 2018'de evlendiği dansçı Emma Portner ile olan evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor.



Son Güncelleme: 22.12.2020 11:22
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Anahtar Kelimeler:
Trans ErkekYeni ImaşElliot PageEllen Page
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