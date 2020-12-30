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Ameliyat olmak için programdan ayrılan Seren Serengil, gözyaşlarına boğuldu

Sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olması gerektiği için sunuculuğunu yaptığı programdan ayrılmak zorunda kalan Seren Serengil, canlı yayında veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:51
Ameliyat olmak için programdan ayrılan Seren Serengil, gözyaşlarına boğuldu
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Magazin programı sunuculuğu yapan ve bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil ameliyat olmazsa hayatını kaybedeceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Ameliyat için gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılacağını ve uygun görülürse ameliyat olacağını söyleyen Seren Serengil, programdan bu süre içerisinde ayrılacağını duyurdu.

Bugün canlı olarak yayınlanan bölümde veda konuşması yapan Serengil, duygusal anlar yaşarken konuşması sırsında göz yaşlarına hakim olamadı.  Dumping Sendromu teşhisi konulduğunu ve bu sebepten dolayı ameliyat olması gerektiğini söyleyen Serengil, bu ameliyat içinde şehir dışına çıkacağını ifade etti. Canlı yayında bir veda konuşması yapan Seren Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" diye konuştu. Arto ve Bircan Bali ise Seren Serengil'in bu konuşması sonrasında güzel sunucuyu ona sarılarak uğurladılar.

Seren Serengil, daha önceden olduğu mide ameliyatı sonrasında hızla kilo verdiği için ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Bir süredir sağlığıyla mücadele eden ünlü isim, çok tehlikeli bir ameliyat olacağını açıklamıştı.



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:51
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilSeren Serengilin HastalığıDumping SendromuAmeliyat
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