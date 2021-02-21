Amber Turner'dan sınırları zorlayan paylaşım

Televizyon dünyasının konuşulan yıldızları arasında yer alan ünlü model Amber Tuner son günlerde yaptığı paylaşımlarıyla epey konuşuldu.
Reklam çekimlerinde sık sık boy gösteren ve setlerde verdiği aralarda iddialı pozlarıyla takipçilerini çoşturan güzel yıldız son yaptığı paylaşımıyla sınırları zorladı.
Sanal alemi aktif kullanan güzel yıldız sayıları 1 milyona yaklaşan takipçileri için hemen hemen hergün post yada hikaye paylaşımı yapıyor.
Çekimler sırasında verdiği kısa molaları ise sahilde yürüyüş yaparak değerlendiren 27 yaşındaki güzek dikkatlerden kaçmadı.
İşte güzel yıldız Amber Tuner'ın sınırları zorlayan pozlar...
Son Güncelleme: 21.02.2021 19:58