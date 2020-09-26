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Amanda Lee'nin spor yaptığı paylaşımda sanal alemi salladı

Karantina sürecinde yaptığı paylaşımlar ile ön planda olan ünlü fitness modeli Amanda Lee spor yaptığı fotoğrafını takipçileriyle paylaştı ve sanal alemi salladı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 20:42
Amanda Lee'nin spor yaptığı paylaşımda sanal alemi salladı
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Karantina sürecinde evlerinde olan kişilere yaptıkları paylaşımlar ile ön plana çıkan fitness modellerinden biriside Amanda Lee oldu.

Lee takipçilerine karantina sürecinde sanal alemden ve kendi intenet sitesinde spor ve fitness paylaşımları yaparak onları unutmadı.

34 yaşındaki ünlü modelin bu süreçte ınstagramda ve youtube kanalında milyonlarca takipçisi oldu.

Sanal alemde 15 milyonu aşan takipçisi bulunan  Amanda Lee aynı zamanda kendi intenet sitesi üzeriden dileyen takipçilerine ücretli olarak egzersiz ve beslenme programlarıda paylaşıyor.

Zaman zaman yaptığı iddalı ve cesur paylaşımalarıyla sanal alemi deyimi yerindeyse kıran geçiren fenomenin bu seferki paylaşımıda sanal alemi salladı.


İşte  Amanda Lee'nin sanal alemi sallayan o birbirinden iddialı pozları 

 

 

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
Amanda LeeFitnes Modeli
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