Amanda Lee'den dudak uçuklatan pozlar!

Amanda Lee, şu anda sosyal medyanın en ünlü fitness modellerinden birisi olma yolunda ilerliyor.
Yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan ünlü modelin instagram hesabından yaptığı paylaşımlar kısa süre içinde binlerce beğeni alıyor.
Zaman Zaman takipçilerini spor yaparken çektiği görüntüleri paylaşan Lee bu sefer ki paylaşımlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.
Öte yandan model Amanda Lee sanal alemde kendi ücret karşılığında fitness programları hizmetide veriyor.
işte ünlü model Lee'nin olay yaratan birbirinden iddialı pozları
Son Güncelleme: 12.08.2020 21:46