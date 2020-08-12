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Amanda Lee'den dudak uçuklatan pozlar!

Ünlü fitness modeli Amanda Lee sanal alemde esmeye devam ediyor. Başarılı eğitmen Instagram'da verdiği pozlar ile takipçilerinin yüreklerini hoplattı..

12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:46
Amanda Lee'den dudak uçuklatan pozlar!
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Amanda Lee, şu anda sosyal medyanın en ünlü fitness modellerinden birisi olma yolunda ilerliyor.

Yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan ünlü modelin instagram hesabından yaptığı paylaşımlar kısa süre içinde binlerce beğeni alıyor.

Zaman Zaman takipçilerini spor yaparken çektiği görüntüleri paylaşan Lee bu sefer ki paylaşımlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

Öte yandan model Amanda Lee sanal alemde kendi ücret karşılığında fitness programları hizmetide veriyor.


işte ünlü model Lee'nin olay yaratan birbirinden iddialı pozları

 



Son Güncelleme: 12.08.2020 21:46
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