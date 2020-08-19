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Amanda Lee pembe bikinisi ile sanal alemi coşturdu

İnstagram'da çektiği fitness videoları ile kısa sürede fenomen olan Amanda Lee , bu sefer verdiği pembe bikinili pozu ile sanal alemi coşturdu.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:01
Amanda Lee pembe bikinisi ile sanal alemi coşturdu
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Yaşana korona virüs pandemi sürecinde evde fitness videolarının arandığı dönemde ününe ün katan fitness modellerinden biriside Amanda Lee.

34 yaşındaki model Amanda Lee sanal alemde yaptığı spor videoları ve verdiği pozlar ile gündeme gelmeyi başarıyor.

Güzel modelin özellikle paylaştığı fitness videoları kısa süre içinde milyonlarca etkileşim alıyor.


Lee'nin son olara pembe bikinisi ile objektiflere verdiği poz sanal alemi coşturdu.

işte yaz tatilini bir çiftlik evinde gözlerden uzak geçiren ünlü modelin pembe bikinisi ile verdiği o iddialı pozlar 

 

 



Son Güncelleme: 19.08.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Amanda LeeAmanda Lee Pembe Bikinisi
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