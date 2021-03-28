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Amanda Lee elinde kahveyle yatakta pozlar verdi

Sanal alemde paylaştığı videolar ile tanınan ve geniş hayran kitlesi oluşturan fitness modeli Amanda Lee elinde kahveyle yatakta pozlar verdi. Lee'nin bu pozları ınstagramı salladı.

28 Mart 2021 Pazar 11:19
Amanda Lee elinde kahveyle yatakta pozlar verdi
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Özellikle küresel çapta yaşanan korona virüs salgının sebebiyle sanal alemde yoğun talep edilen fitness programları sayesinde ününe ün katan Amanda Lee'den yine sanal alemi sallayan pozlar gelmeye devam ediyor.

32 yaşındaki başarılı fitness modeli Amanda Lee sanal alemde yaptığı fitness video paylaşımların yanında. ücret karşılığında kişiye özel antreman programıda hazırlıyor.

Ünlü model fitness videolarının yanı sıra, paylaştığı iddialı ve cömert pozlarıylada gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda anne olan güzel model kısa süre içinde aldığı kiloları verdi ve eski haline döndü.

Sanal alemde yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan güzel model bu sefer yatakğında kahve ile pozlar verdi hayranlarına.

Lee'nin pembe iç çamarşırıyla, yatağında verdiği 4 pozu kısa süre içinde 200 binden fazla beğeni aldı.

İşte Amanda Lee'den Instagramı adeta sallayan o pozlar 

 

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 11:19
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Anahtar Kelimeler:
Amanda LeeAmanda Lee Paylaşımları
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