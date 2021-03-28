Amanda Lee elinde kahveyle yatakta pozlar verdi

Özellikle küresel çapta yaşanan korona virüs salgının sebebiyle sanal alemde yoğun talep edilen fitness programları sayesinde ününe ün katan Amanda Lee'den yine sanal alemi sallayan pozlar gelmeye devam ediyor.
32 yaşındaki başarılı fitness modeli Amanda Lee sanal alemde yaptığı fitness video paylaşımların yanında. ücret karşılığında kişiye özel antreman programıda hazırlıyor.
Ünlü model fitness videolarının yanı sıra, paylaştığı iddialı ve cömert pozlarıylada gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz aylarda anne olan güzel model kısa süre içinde aldığı kiloları verdi ve eski haline döndü.
Sanal alemde yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan güzel model bu sefer yatakğında kahve ile pozlar verdi hayranlarına.
Lee'nin pembe iç çamarşırıyla, yatağında verdiği 4 pozu kısa süre içinde 200 binden fazla beğeni aldı.
İşte Amanda Lee'den Instagramı adeta sallayan o pozlar