Amanda Cerny ve sevgilisinin sınırları zorlayan öpüşme pozu olay yarattı

29 yaşındaki dünyaca ünlü fenomen Amanda Ceny sık sık yaptığı paylaşımlar ile olay olmayı sürdürüyor.
Ünlü fenomenin sevgilisiyle birlikte verdiği poz kısa süre içinde olay oldu.
Ceny , sevgilisiyle birlikte serin sularda öpüştüğü pozunu takipçileri ile paylaştı.
Sanal alemde yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan iddialı pozu kısa süre içinde 2 milyona yakın etkileşim aldı.
İşte sanal alemin iddialı yüzü olan ünlü fenomen Amanda Ceny ve sevgilisinin olay olan öpüşme pozu
Son Güncelleme: 21.08.2020 13:08