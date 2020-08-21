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Amanda Cerny ve sevgilisinin sınırları zorlayan öpüşme pozu olay yarattı

Dünyaca ünlü ABD'li fenomen Amanda Cerny ve sevgilisinin verdiği öpüşme pozu sanal alemde olay yarattı.

21 Ağustos 2020 Cuma 13:08
Amanda Cerny ve sevgilisinin sınırları zorlayan öpüşme pozu olay yarattı
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29 yaşındaki dünyaca ünlü fenomen Amanda Ceny sık sık yaptığı paylaşımlar ile olay olmayı sürdürüyor.

Ünlü fenomenin sevgilisiyle birlikte verdiği poz kısa süre içinde olay oldu.

Ceny , sevgilisiyle birlikte serin sularda öpüştüğü pozunu takipçileri ile paylaştı.


Sanal alemde yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan iddialı pozu kısa süre içinde 2 milyona yakın etkileşim aldı.

İşte sanal alemin iddialı yüzü olan ünlü fenomen Amanda Ceny ve sevgilisinin olay olan öpüşme pozu



Son Güncelleme: 21.08.2020 13:08
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Anahtar Kelimeler:
Amanda CernyABDli Fenomen Amanda Cerny
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