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Altın Portakal'a kadınlar damga vurdu! Şıklıkları göz kamaştırdı...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen ve bu yıl l 57'ncisi gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali salgın önlemleri altında sıkı önlemler alınarak gerçekleştirildi. Bu yıl ödüller salgın sebebiyle özel kutu içinde sahiplerine teslim edildi.Ulusal kategoride toplamda 14 kadın ödül sahibi oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın 'En İyi Film Ödülü'nü 'Hayaletler' filmi aldı. 'Hayaletler' festivalde 5 ödül birden kazandı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 01:02
Altın Portakal'a kadınlar damga vurdu! Şıklıkları göz kamaştırdı...
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen ve bu yıl l 57'ncisi gerçekleşen  Antalya Altın Portakal Film Festivali salgın önlemleri altında sıkı önlemler alınarak gerçekleştirildi. Bu yıl ödüller salgın sebebiyle özel kutu içinde sahiplerine teslim edildi.Ulusal kategoride toplamda 14 kadın ödül sahibi oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın 'En İyi Film Ödülü'nü 'Hayaletler' filmi aldı. 'Hayaletler' festivalde 5 ödül birden kazandı.

Türkiye'nin en önemli film festivallerinden olan Altın Portakal Film Festivali  bu yıl 57. Yılını tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs nedeniyle sıkı önlemler altında gerçekleştirildi.

Törene bir çok ünlü oyuncu, yönetmen ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

Ünlü oyuncu Şevval Sam ve Seslendirme sanatçısı Yekta Kopan'ın sunduğu gecede ilk açılış konuşması Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Festival İdari Direktörü Av. Cansel Tuncer tarafından yapılırken Tuncer sözlerine geçen yıl festivalin istenilen gibi gerçekleştirilemediği bu yılda salgından dolayı bazı değişikliklerle birlikte festivalin yapıldığının altını çizdi. Ödül alacakları tebrik ederek sözlerine son verdi.


Antalya’nın ev sahipliği yaptığı festival kapanış konuşmaları tedbirler amacıyla açık havada gerçekleştirildi.

Tören için gelen birçok sanatçı kameralara kırmızı halı üzerinde poz verdi. Yapılan törene korona-virüs tedavilerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Altın Portakal Film Festivali Başkanı Muhittin Böcek, katılamazken durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 01:02
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Altın PortakalYıldızlar Geçidi
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