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Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım

Süpriz bir şekilde evlenen ünlü oyuncu Alperen Duymaz, karısı ile birlikte çekilmiş fotoğrafını “Aldığın her nefese şükürler olsun” notu ile romantik bir paylaşımda bulundu.

13 Aralık 2020 Pazar 22:05
Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım
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2020’nin ocak ayında sessiz bir şekilde Kübra Kelkit ile evlenen Alperen Duymaz, sosyal medya üzerinden eşi ile beraber fotoğraf yayınladı.

“Aldığın her nefese şükürler olsun”

Oyuncu Alperen Duymaz, bu yılın başında aşk yaşadığı sevgilisi Kübra Kelkit’le sessiz bir şekilde evlenmişti. Gözlerden uzak aşklarını yaşayan çift instagram üzerinden aşk dolu fotoğraflarını paylaştılar. Fotoğrafı “Aldığın her nefese şükürler olsun” notuyla paylaşan Duymaz, kısa zamanda birçok beğeni aldı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
Alperen DuymazKübra Kelkit
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