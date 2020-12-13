Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım

2020’nin ocak ayında sessiz bir şekilde Kübra Kelkit ile evlenen Alperen Duymaz, sosyal medya üzerinden eşi ile beraber fotoğraf yayınladı.

“Aldığın her nefese şükürler olsun”

Oyuncu Alperen Duymaz, bu yılın başında aşk yaşadığı sevgilisi Kübra Kelkit’le sessiz bir şekilde evlenmişti. Gözlerden uzak aşklarını yaşayan çift instagram üzerinden aşk dolu fotoğraflarını paylaştılar. Fotoğrafı “Aldığın her nefese şükürler olsun” notuyla paylaşan Duymaz, kısa zamanda birçok beğeni aldı.