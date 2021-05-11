Alp Kırşan'ın plajda oğlu ile eğlenceli anları kameralara yansıdı!

41 yaşında olan sunucu, geçtiğimiz gün Bodrum Azka Otel'in yanında yer alan halk plajında kaynanası Neşe Dörtkardeşler ve oğlu Efe Kırşan ile beraber kameralara yansıdı.

Oğlu ile eğlenceli anlar geçiren Kırşan, denize girmedi. Ünlü sunucu, merdivenlerde oturarak denizde yüzen oğlu Efe'yi izlemekle yetindi.

"Babasının izinden"

Sosyal medyada aktif olan Alp Kırşan, geçen günlerde oğlu Efe ile baba-oğul pozu paylaşarak altına "Babasının izinden" ifadesini iliştirmişti.

"Gerekirse çocuklarınız için maymun olun"

Ünlü sunucu, çocuk odasında oyuncaklar ile verdiği pozaysa "Çocuklarınızla oynayın, vakit geçirin, gerekirse onlar için maymun olun" ifadesine yer vermişti.

Sık sık sosyal medyadan paylaştıklarıyla gündemde yer alan Kırşan ikilisinden Alp Kırşan, uzun yıllardan beri devam ettirdiği 'Survivor' sunuculuk koltuğunu Murat Ceylan'a vermişti.