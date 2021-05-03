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Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?

Yakın zamanda ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti mutluluk pozlarını paylaştı. Çiftin bebeklerinin isminin ne olacağı ve cinsiyeti de merak edilen sorular arasında yer alıyor. 9 aylık hamile olan Abazi, yakında bebeğini kucağına alacak.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:40
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
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Tolgahan Sayışman ile 2017 yılından beri evli olan Almeda Abazi ikinci çocuklarının heyecanını yaşıyor. 2019 yılında ilk çocukları olan Efehan’ı dünyaya getiren Almeda Abazi’nin yeni doğacak olan bebeğinin ismi ise Alina olacak.

Almeda Abazi- Tolgahan Sayışman’ın bebeğinin cinsiyeti nedir?

9 aylık olan hamileliğinin sonlarına yaklaşan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti anne baba olma heyecanı ile pozlarını paylaştılar. 37 haftalık olan bebeğin adı ise Alina olarak belli oldu. Doğumuna sayılı günler kalan bebeğin cinsiyetinin kız olduğu da belli oldu.

İşte Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi’nin mutluluk pozları..




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:40
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AlmedaAbazi
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