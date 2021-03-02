Almanya'da aşı çaresizliği yaşayan Meryem Uzerli, Türkiye'ye geliyor

ABD'li iş insanı sevgilisinden ikinci bebeğini kucağına alan Meryem Uzerli, Almanya'nın koronavirüs aşı sistemiyle ilgili çaresizliğe düştü ve Türkiye'ye gelme kararı aldı. Ünlü oyuncunun koronavirüs aşısı yaptırmak için çocukları ve sevgilisiyle dönüş hazırlıklarına başladığı öğrenildi.
Berlin'deki evinde karantinada olan Uzerli'nin koronavirüs aşısı olmak istediğini söylediği belirtildi. Aşıyı da Türkiye'de yaptırmak istediği belirtilirken kendi ülkesinde aşının daha çabuk kendisine yapılacağını düşünen 37 yaşındaki oyuncuya sevgilisinin de önümüzdeki ay eşlik edeceği öğrenildi.
Son Güncelleme: 02.03.2021 12:35