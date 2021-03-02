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Almanya'da aşı çaresizliği yaşayan Meryem Uzerli, Türkiye'ye geliyor

Almanya'nın aşılama uygulamasında yetersiz olduğunu öne süren ünlü oyuncu Meryem Uzerli, aşı olmak için çocukları ve sevgilisi ile birlikte Türkiye'ye geliyor.

02 Mart 2021 Salı 12:35
Almanya'da aşı çaresizliği yaşayan Meryem Uzerli, Türkiye'ye geliyor
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ABD'li iş insanı sevgilisinden ikinci bebeğini kucağına alan Meryem Uzerli, Almanya'nın koronavirüs aşı sistemiyle ilgili çaresizliğe düştü ve Türkiye'ye gelme kararı aldı. Ünlü oyuncunun koronavirüs aşısı yaptırmak için çocukları ve sevgilisiyle dönüş hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem karakteri ile gönüllere taht kuran Meryem Uzerli bir süredir Almanya'da yaşıyordu. ABD'li sevgilisinden ikinci bebeğini de kucağına alan ünlü oyuncunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Almanya'da koronavirüs aşılama süreçlerinde yavaş ilerleme olmasından ve sistemlerinden rahatsız olan Meryem Uzerli'nin çocuklarını da alarak bir süre İstanbul'da yaşayacağı öğrenildi.

Berlin'deki evinde karantinada olan Uzerli'nin koronavirüs aşısı olmak istediğini söylediği belirtildi. Aşıyı da Türkiye'de yaptırmak istediği belirtilirken kendi ülkesinde aşının daha çabuk kendisine yapılacağını düşünen 37 yaşındaki oyuncuya sevgilisinin de önümüzdeki ay eşlik edeceği öğrenildi.



Son Güncelleme: 02.03.2021 12:35
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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliKoronavirüs AşısıTürkiye
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