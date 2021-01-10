Alkoçlar ailesine yeni damat! Nişan akşamından merakla beklenen görüntüler

Türk sinemasının usta oyuncularından güzel oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu olan güzeller güzeli Aslışah Alkoçlar, bir yıldır birlikte olduğu ve aşk yaşadığı iş adamı Kaan Demirağ ile pandemide evlilik kararı verdiklerini tüm sevenlerine duyurmuştu.

Gözde çift önceki akşam aile arasında verilen sade bir törenle nişanlandı. Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar daha önce evleneceğinin sinyallerinin vermişti.

Sosyal medyada çok merak edilen nişan ile ilgili görüntüleri Neslihan Alkoçlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Güzelliği ile göz kamaştıran Alkoçlar’ın paylaşımları oldukça beğenildi.

Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar nişan akşamı için mavi bir elbisesi tercih etti. Giydiği elbisesi ile göz kamaştıran Aslışah Alkoçlar’ın paylaştığı kareler binlerce beğeni aldı.

Öte yandan sosyetik isim Neslişah Alkoçlar ve başarılı oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, bu mutlu geceyi romantik kareler ile ölümsüzleştirdi.

Aile arasındaki törende herkesin çok mutlu olduğu ve keyifli vakit geçirdiği gözlerden kaçmadı.