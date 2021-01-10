İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Alkoçlar ailesine yeni damat! Nişan akşamından merakla beklenen görüntüler

Türk sinemasının usta oyuncularından güzel oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu olan güzeller güzeli Aslışah Alkoçlar,bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kaan Demirağ ile önceki akşam aile arasında sade bir törenle nişanlandı.

10 Ocak 2021 Pazar 21:36
Alkoçlar ailesine yeni damat! Nişan akşamından merakla beklenen görüntüler
Takip Et:

Türk sinemasının usta oyuncularından güzel oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu olan güzeller güzeli Aslışah Alkoçlar, bir yıldır birlikte olduğu ve aşk yaşadığı iş adamı Kaan Demirağ ile pandemide evlilik kararı verdiklerini tüm sevenlerine duyurmuştu.

Gözde çift önceki akşam aile arasında verilen sade bir törenle nişanlandı. Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar daha önce evleneceğinin sinyallerinin vermişti.

Sosyal medyada çok merak edilen nişan ile ilgili görüntüleri Neslihan Alkoçlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Güzelliği ile göz kamaştıran Alkoçlar’ın paylaşımları oldukça beğenildi. 

Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar nişan akşamı için mavi bir elbisesi tercih etti. Giydiği elbisesi ile göz kamaştıran Aslışah Alkoçlar’ın paylaştığı kareler binlerce beğeni aldı.

Öte yandan sosyetik isim Neslişah Alkoçlar ve başarılı oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, bu mutlu geceyi romantik kareler ile ölümsüzleştirdi.

Aile arasındaki törende herkesin çok mutlu olduğu ve keyifli vakit geçirdiği gözlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aslışah AlkoçlarNişan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berfu Yenenler oğlu Mete'nin ultrason görüntüsünü paylaştı
Berfu Yenenler oğlu Mete'nin ultrason görüntüsünü paylaştı
Enis Arıkan Hazal Kaya'nın yaptığı iyiliği anlattı herkesi duygulandırdı
Enis Arıkan Hazal Kaya'nın yaptığı iyiliği anlattı herkesi duygulandırdı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Can Yaman'ın kabanının fiyatı dudak uçuklattı!
Can Yaman'ın kabanının fiyatı dudak uçuklattı!
Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi, Chloe'nin eski aşkı çıktı
Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi, Chloe'nin eski aşkı çıktı
Yılmaz Erdoğan'ın yanındaki gizemli kadın kim?
Yılmaz Erdoğan'ın yanındaki gizemli kadın kim?

Popüler Haberler

İYS İstenmeyen mesaj ve aramaları engelleme sistemi nedir,nasıl kullanılır? İYS kayıt ve mesaj engelleme
2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS baraj düşecek mi?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?
Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?
Fast para transferi nedir? Hangi bankalar Fast transfer sistemine geçti? FAST para transferi ücretli mi?
Signal nedir, nasıl kullanılır? Signal IOS ve Android APK özellikleri
2021 Bedelli askerlik zamlı ücretleri ne kadar oldu? 2021 güncel bedelli askerlik ücretleri
Açıktan üniversite nasıl okunur? Açıktan üniversite okuyanlar yüksek lisans yapabilir mi?
BluTV Bonkis dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Rüyada ekmek alma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ekmek alma görmek rüyasının tabiri
Aşk Bir Rüya 140. bölüm fragmanı 9 Temmuz Perşembe
Bedelli Askerlik kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura çekim tarihi açıklandı
TOKİ'den 2020 yılında ikinci 50 bin sosyal konut kampanyası
Takvim kaç yılda bir aynı olur? Kaç yılda bir takvimde günler aynı olur?
Diyanet 2021 Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlerde?
İddiaya göre Çin coronaya dair verileri sildi
Emekli maaşını taşıma yöntemleri? Emekli maaşı nasıl taşınır? Hangi banka promosyon veriyor?
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Fox TV Kefaret dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
İletişim Bakanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na özür dile çağrısı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.