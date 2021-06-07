Alışverişe çıktılar!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti çocukları Lina ve Alin ile beraber Zorlu’da kameralar yakalandılar.
07 Haziran 2021 Pazartesi 12:31
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Pelin Akil;” Kısıtlamalar nedeniyle epeyli bir süre dışarı çıkamadı. Şimdi ise güzel bir havada çocuklarımızla yürüyüş yapmak istedik. Sahilin tıklım tıklım olacağını tahmin ettiğimiz için bizde hem yemek yeriz hem de temiz havada yürüyüş yaparız diye buraya geldik” ifadelerini kullandı.
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