Alışverişe çıktılar!

;” Kısıtlamalar nedeniyle epeyli bir süre dışarı çıkamadı. Şimdi ise güzel bir havada çocuklarımızla yürüyüş yapmak istedik. Sahilin tıklım tıklım olacağını tahmin ettiğimiz için bizde hem yemek yeriz hem de temiz havada yürüyüş yaparız diye buraya geldik” ifadelerini kullandı.