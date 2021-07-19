Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu ne? Ailenin umutlu bekleyişi sürüyor!

Aile bağları oldukça kuvvetli olan Tektaş ailesi, özellikle özel günlerde birbirlerine yolladıkları kutlama mesajları ve hediyelerle herkesi duygulandırıyor. Tüm özel günlerde aile içinde küçük jestler yapan aile, bu sene pandemiden dolayı tüm kutlamaları sosyal medyadan yaptılar.

Koronavirüse yakalandılar!

Geçtiğimiz haftalarda Selçuk Tektaş’ın hastalanması sonrasında, Alişan’la kardeşi hastaneye gitti ve test yaptırdılar. İkilinin testleri pozitif çıkarken, ünlü şarkıcı hastalığı hafif atlatmayı başardı ancak kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

Selçuk Tektaş entübe edildi

Tedavisi yoğun bakımda yapılan Selçuk Tektaş’ı ziyaret eden Yaşar İpek, doktorla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Tektaş’ın doktorların beklediği reaksiyonları gösterdiğini söyleyip umut vererek herkesten dua istedi.

İpek’in yaptığı açıklama sonrasında herkes iyi bir haber beklerken, Alişan kötü haberi duyurarak kardeşinin entübe edildiğini açıkladı.

Tek yapabildikleri dua etmek

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ı kendi kardeşi gibi gören Buse Varol, Selçuk’a dua etmek için türbe ziyaretleri yaptı. Fakat tüm bunlara rağmen Selçuk Tektaş’tan beklenen iyi haber bir türlü gelmiyor.

Buse Varol yaptığı paylaşımla herkesin yüreğine korku saldı!

Buse Varol bugün yaptığı paylaşımında, mucize dileğinde bulundu. Varol’un bu paylaşımı sonrasında herkes Selçuk Tektaş’ın durumunun kötüye gittiği düşüncesine kapıldı. Fakat Varol konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.