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Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın özlemine dayanamayan Buse Varol sosyal medyadan isyan etti:

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 virüsüne yakalandığı için hastanede tedavi görüyordu. Tektaş, virüsü yenemedi ve maalesef geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Alişan ve eşi sosyal medya hesaplarında Selçuk Tektaş için paylaşım yaptı. Buse Varol ise acıya dayanamayarak isyan etti.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:43
Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın özlemine dayanamayan Buse Varol sosyal medyadan isyan etti:
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Selçuk Tektaş, geçtiğimiz aylarda abisi Alişan ile beraber Covid-19 virüsüne yakalanmıştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Alişan virüsü hafif atlatarak geçirirken Selçuk Tektaş ise hastaneye kaldırıldı. Entübe altına alınan Selçuk Tektaş virüs ile mücadele ederken kardeşi Alişan bir an olsun desteğini esirgemedi. Lakin Selçuk Tektaş geçtiğimiz günlerde virüs ile mücadele edemeyerek hayatını kaybetti. Tektaş’ın ailesi acılarını sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk Tektaş’ın cenazesine birçok ünlü katıldı ve Alişan’a destek verdi. Alişan’ın en büyük destekçisi ise eşi Buse Varol oldu.

Alişan’ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, Covid-19 nedeni ile geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Bu kayıp Alişan’ı ve ailesini derinden etkiledi. Kardeş olmalarının yanı sıra iş için de sürekli birlikte olan kardeşlerden Selçuk Tektaş’ın ölümü Alişan’ı büyük bir hüzne boğdu.

Cenaze töreninde Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş ve kızları Eyşan ve Ceylan gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı şekilde Alişan ve Buse Varol çifti de gözyaşlarına boğuldu. Alişan, kardeşine şu sözlerle veda etti:

“Abim bizi öksüz bıraktım gittin… Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin… Ben şimdi sensiz ne yapacağım.. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi… Allah’ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı… 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık… Sen rahat uyu Eyşanım, Ceylanım, Merve’m bana emanet… Seni çok seviyorum abim… Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim… Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um… Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah…”

Buse Varol’da hüzünlü paylaşım!

Buse Varol ise eşinin kardeşinin kaybına dayanamadı. Varol, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

“Seni hep böyle gülen yüzünle hatırlayacağım canım Selçuk’um. Daha beraber yapacağımız çok şey vardı. Bir ay önce konuşmuştuk Temmuz’un 20-21’inde gideceğimiz yeri. Olmadı be Selçuk’um. Burak ammosunu çok özleyecek. Seni hiç unutmayacak. En son gün gördüm ya seni. İyi ki sana seni sevdiğimi söyleme şansı verdi Allah bana. Bu dünyadaki tanıdığım en iyi insan sendin. Hiç kalbimi kırmadın. Hep “senin yerin ayrı yengoş” derdin. Senin de kalbimdeki yerin çok büyük ve hiç kapanmayacak. Ömür boyu bu acı içimizde. İyi ki kardeş oldun bana, iyi ki çocuklarımın amcası sen oldun”

Buse Varol, büyük kayıplarının ardından bugün de bir paylaşım yaparak “çok özledim…” notunu paylaştı.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
BuseVarolAlişanSelçukTektaş
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