Alişan’ın göz yaşları yürekleri dağladı! Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti!

Başarılı sanatçı Alişan kardeşinin kaybından sonra göz yaşlarına boğuldu. Alişan’ın hem kardeşi hem de menajeri olan Selçuk Tektaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alişan, kardeşinin vefat haberini ise resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Bunun üzerine çoğu ünlü Selçuk Tektaş için paylaşımlarda bulundu.

Covid-19 virüsüne yakalanan Selçuk Tektaş uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Hem kendisi hem ailesi zor zamanlar geçirirken üzücü haber yürekleri dağladı. Selçuk Tektaş’ın yanı sıra abisi Alişan’da virüse yakalanmıştı. Lakin Alişan hastalığı ayakta atlatırken kardeşinin durumu ağırdı. Alişan bu süreçte kardeşini hiç yalnız bırakmadı. Alişan’a en büyük destek ise eşi Buse Varol’dan geldi.

Alişan’ın acılı günü!

Selçuk Tektaş hayatını kaybetti!

Alişan, kardeşi için sürekli dua istiyordu. Bunun yanı sıra Buse Varol’da türbe ziyaretleri yaparak Selçuk Tektaş için dualar ediyordu. Lakin Selçuk Tektaş virüs ile mücadele ederken hayatını kaybetti. Tektaş’ın vefat haberini ilk olarak sosyal medyadan duyuran isimlerden biri ise ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil, “Allah ailesine eşine sabır versin nur içinde yatsın” yazılı bir paylaşım yaptı.

Alişan, kardeşinin ölüm haberini şu paylaşım ile duyurdu:

“Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık. Cenazemiz bugün öğlen namazına müteakip, Teşvikiye Camisinde kaldırılacaktır.”