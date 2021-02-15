Alişan'dan eşi Buse Varol’a doğum hediyesinde büyük jest!

2019 yılının Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çifti, ailelerine yeni katılan kızlarının heyecanını yaşıyorlar.

Magazin dünyası ise Alişan, kızı Eliz'in doğumundan sonra eşine aldığı doğum hediyesiyle çalkalanıyor. Oğlu Burak'ın doğumundan sonra eşi Buse Varol'a lüks bir cip alan Alişan'ın bu kez aldığı doğum hediyesiyle neredeyse dudak uçuklattı.

Alişan, geçtiğimiz günlerde oğlunun kardeşi Eliz'e dua okuduğu sırada çektiği videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış ve yayınladığı vide kısa sürede yüzbinlerce yorum ve beğeni almıştı.

Mutlu evlilikleri ile magazin dünyasında önek çift olarak anılan Alişan ve eşi Buse Varol, şimdide doğum hediyesi ile konuşulmaya başlandı.

Alişan'ın eşi için 80 bin dolar (563 bin TL) değerinde Tektaş yüzük aldığı ve eşine dopğum hediyesi olarak hediye ettiği öğrenildi. Alişan'ın, eşi Buse Varol'a yaptığı bu jest ise birçok dostunu kıskandıracak cinsten olduğu konuşuldu.