İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Alişan ve Buse Varol TV8 ekranlarında olacak!

Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu programın bitmesinin ardından müjdeli haber geldi. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Alişan'a TV8 ekranlarında kiminle program yapmasını teklif etti? Alişan teklifi kabul etti mi? Programın içeriği ne olacak? Merak edilen tüm soruların yanıtı işte burada!

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:51
Alişan ve Buse Varol TV8 ekranlarında olacak!
Takip Et:

TV8 sahibi Acun Ilıcalı, Alişan'a öyle bir teklif yaptı ki duyan herkes şok oldu. TV8 ekranlarında Alişan ve eşi Buse Varol'a birlikte sunacakları bir program yapmaları için teklif sundu. 

Yakın zamanda kardeşi Selçuk Tektaş korona virüs nedeniyle kısa zaman önce vefat etti. Ölüm haberi tüm camiayı yasa boğdu. Kardeşi Alişan, ''Seni görememek beni delirtiyor'' sözleriyle acısını paylaştı. 

Programın içeriğinin yarışma olacağı yönünde söylentiler var. Kardeşinin vefatının ardından zor bir dönemden geçen Alişan için manevi olarak kendini daha çabuk toparlaması adına böyle bir teklifle giden Ilıcalı, Alişan'ın sunuculuk yeteneğinin çok iyi olduğuna değinerek sunuculuğundan yararlanmak istiyoruz diye açıklama yaptı. 

Program teklifini kabul eden Alişan ve Buse Varol, Eylül ayı içerisinde programın yayın çizelgesi belli olacağı açıklandı. 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıTv8Buse VarolAlişan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
15 Temmuz'da noterler açık mı, nöbetçi noterler çalışıyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini kim canlandırıyor? Gökhan Akteke biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Zilhicce ayı 10. gününde çekilecek tesbihler ve dualar
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmenin tabiri ve anlamı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.