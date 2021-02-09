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Alişan ve Buse Varol çiftinden kızları Eliz ile ilk fotoğraf!

İki gün önce ikinci kez anne baba olan Alişan ve Buse Varol çiftinden kızları Eliz ile ilk fotoğraf geldi. Çiftin mutlu aile pozuna takipçilerinden beğeni yağdı.

09 Şubat 2021 Salı 17:45
Alişan ve Buse Varol çiftinden kızları Eliz ile ilk fotoğraf!
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2018 yılında evlenen Buse Varol ve Alişan çifti ikinci çocukları Eliz’i kucağına aldı. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Alişan, eşi, oğlu ve yeni doğan kızı Eliz ile birlikte hastane odasında çekilen kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına ‘’Her şey. Şükürler olsun’’ notunu ekleyen Alişan’ın paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte çiftin mutlu aile pozu:

‘’Yazıklar olsun sana’’

Öte yandan Alişan, kızını kucağına aldıktan kısa süre sonra bebeğinin fotoğrafını izinsiz paylaşan yakınına öfkelendi. Ünlü şarkıcı bebeğinin fotoğrafını paylaşan yakınına ‘Yazıklar olsun sana’ diyerek tepkisini gösterdi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:45
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Anahtar Kelimeler:
AlişanBuse VarolEliz
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