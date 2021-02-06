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Alişan ve Buse Varol çifti Eliz bebeklerine kavuştu!

Şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol çifti ikinci çocukları Eliz'i kucaklarına aldılar. Alişan, hayranlarına müjdeli haberi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak kızının dünyaya geldiğini duyurdu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:27
Alişan ve Buse Varol çifti Eliz bebeklerine kavuştu!
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2018 yılını Mayısıs ayında dünya evine giren ve 2019 yılında da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çifti, ikinci kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyorlar.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Alişan ve Buse Varol, Eliz ismini verdiklerini bebeklerinin müjdesini de hayranlarına sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Geçtiğimiz hafta bir paylaşım yapan ve paylaşımın altına 'haftaya 4 kişiyiz' açıklaması yazan Alişan, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu bugün yaptığı paylaşımla duyurdu.

Eliz bebek dünyaya geldiğini hayranlarıyla paylaşan Alişan, yaptığı sosyal medya paylaşımının altına 'Geldi babası'nın aşkı geldi şükür.' notunu düştü.



Son Güncelleme: 06.02.2021 14:27
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Anahtar Kelimeler:
AlişanBuse VarolEliz Bebek
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