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Alişan ve Buse Varol çifti bebeklerinin adını duyurdu

Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin adı belli oldu. Alişan canlı yayına çıktığı sabah programında ikinci bebeklerinin ismini duyurdu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:03
Alişan ve Buse Varol çifti bebeklerinin adını duyurdu
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Alişan ve Buse Varol yeni bebekleri için müjdeli haberi verdi. Çift canlı yayında doğum için bekledikleri ikinci bebeğin ismini açıkladı. Alişan ve Buse Varol 2018 yılında evlenmişti. Çiftin evliliklerinden bir sene sonra Burak adında bebekleri dünyaya gelmişti.


Geçtiğimiz haftalarda ikinci bir bebek beklediklerinin açıklamasını yapan Alişan ve Buse Varol, bebeklerinin cinsiyeti için parti düzenlemişti. Çift partide ikinci bebeklerinin kız olduğunu duyurmuştu.

Alişan hafta içi her gün Star TV’de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programda kız bebekleri için kararlaştırdıkları ismi açıkladı. Alişan canlı yayında ikinci bebeklerinin isminin Eliz olacağını duyurdu. Alişan ve Buse Varol’un kızı Eliz’in doğumu Şubat ayında olacak.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:03
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Anahtar Kelimeler:
AlişanBuse VarolMagazin
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